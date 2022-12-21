Пекин, 21 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и замруководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев договорились активизировать сотрудничество между возглавляемыми ими партиями. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Совбеза.

Government.ru Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин

По приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая Дмитрий Медведев 21 декабря во главе делегации партии «Единой России» находится с официальным визитом в Пекине.

Си Цзиньпин выразил надежду, что партии используют мудрость и силу для углубления всеобъемлющего партнёрства Китая и России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР в ходе встречи с Медведевым заявил, что Пекин готов к сближению и тесному сотрудничеству с Москвой ради более справедливого глобального управления.

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