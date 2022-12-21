Москва, 21 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет 22 декабря с визитом в Москву. Об этом 21 декабря сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

По его словам, Гросси обсудит создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульянов заявил, что из-за нынешнего состояния украинско-российских отношений прямые переговоры Москвы, Киева и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по защитной зоне на Запорожской АЭС являются невозможными.

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