Смоленск, 21 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Смоленские таможенники задержали четыре фуры из Белоруссии, в которых перевозилось порядка 60 тонн нелегальных сигарет. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

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По информации пресс-службы, мобильной группой Смоленской таможни на автодороге М-1 «Беларусь» в районе населенного пункта Красная Горка (Смоленская область) были задержаны грузовики из Белоруссии, которые везли около 60 тонн нелегальных сигарет.

«В грузовых отсеках автомобилей таможенники обнаружили белорусскую табачную продукцию восьми наименований без специальных акцизных российских марок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у водителей не было товаросопроводительных документов. В результате таможенники изъяли около трех млн пачек сигарет без российских акцизных марок. Общая стоимость задержанного груза составила более 320 млн рублей.

По словам водителя одной из фур, он следовал в Подмосковье, в остальных случаях получателей сигарет установить не удалось.

Сейчас специалисты рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам перевозки немаркированных табачных изделий.