Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Конституционный Суд РФ разрешил за счет средств материнского капитала реконструировать жилые дома блокированной застройки, а не только объекты индивидуального жилого строительства (ИЖС). Такое решение суд вынес 21 декабря по жалобе гражданки Анастасии Дробковой, которой не разрешили потратить средства маткапитала на расширение своего жилья.

Ksrf.ru Главный зал КС РФ

Дробкова с мужем и тремя несовершеннолетними детьми живет в принадлежащей им на праве собственности двухкомнатной квартире общей в поселке Урдома Архангельской области. Жилье находится в двухквартирном одноэтажном доме с разделением квартир капитальной стеной и с отдельным выходом на собственный земельный участок. Семья захотела реконструировать свою часть дома, расширив площадь, получив на это согласие собственника смежной квартиры. И планировала использовать для этого часть средств материнского капитала. Однако пенсионный орган не дал на это согласия. Суды, в которые обратилась женщина, сослались на то, что допустимым объектом для реконструкции является только индивидуальный жилой дом, поэтому использование средств материнского капитала на реконструкцию другого жилья было бы нецелевым.

По мнению заявительницы, пункт 2 части 1 статьи 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в части понятия «объекта индивидуального жилищного строительства», является неопределенным и препятствует направлению средств маткапитала на реконструкцию жилья в двухквартирном жилом доме, что нарушает её конституционные права.

В своём постановлении ​КС РФ указал, что оспариваемое положение в части возможности направления средств материнского капитала на реконструкцию лишь объекта ИЖС не соответствует Конституции РФ и требует регулирования федеральным законодателем.

«До внесения соответствующих изменений в законодательство оно не должно — при соблюдении необходимых условий — препятствовать направлению маткапитала на улучшение жилищных условий путем реконструкции предназначенного для постоянного проживания иного объекта капстроительства», — говорится в решении КС. Поэтому дело Анастасии Дробковой подлежит пересмотру.