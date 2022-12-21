Москва, 21 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась и не будет отказываться от многовекторности во внешней политике. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе итоговой пресс-конференции заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-подход Валентина Матвиенко

«Россия — не флюгер, чтобы конъюнктурно разворачиваться. Россия была и остаётся частью Европы. Мы никогда не отказывались от многовекторности, мы активно сотрудничали со всеми на условиях, что сотрудничество взаимовыгодное, учитывает взаимные интересы, доброжелательные. Мы не будем отказываться от многовекторности. Конечно, мы ищем другие рынки, где будут покупать углеводороды из РФ, но это не значит, что мы закрываемся для остального мира», — сказала Матвиенко.

По её словам, Россия сотрудничает с достаточно широким кругом стран: «Посмотрите, как мы нарастили уровень товарооборота с Китаем и с Индией! Главный приоритет — наши национальные интересы».