Москва, 21 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Умер гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин. Об этом 21 декабря сообщил основатель группы Вячеслав Петкун.

Цитата из видео Гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин

«У нас горе, не стало Антона», — написал он в соцсетях.

Он уточнил, что Хабибуллин скончался в Москве 20 декабря в реанимации после операции.

Группа «Танцы минус» была создана Петкуном в 1995 году. Хабибулин был участником группы с 2006 года, с тех пор он активно гастролировал вместе с коллективом.