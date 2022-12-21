Москва, 21 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В ЕС не собираются проводить объективное расследование терактов на газопроводах «Северных потоков». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе 45-го заседания Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава российского МИД отметил, что из-за подрыва газопроводов северные маршруты транспортировки российского газа остановились, добавив, что в ЕС это никого не волнует.

Лавров напомнил, что в настоящее время Россия обеспечивает поставки газа по черноморским газопроводам. Он рассказал, что Москва ведет переговоры с Анкарой и другими странами по созданию на территории Турции газового хаба.

Напомним, что 26 сентября были зафиксированы разрушения на нитках «Северных потоков». В Швеции зарегистрировали два взрыва. ФСБ России возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.