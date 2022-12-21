Москва, 21 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета в одном из офисов на Ленинградском проспекте в городе Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

По информации агентства, днем 20 декабря в один из офисов компании по недвижимости на Ленинградском шоссе вошел неизвестный, при разговоре с сотрудником достал предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать расправой. После этого мужчина сделал два выстрела: в противоположную от оппонента сторону и вверх.

Уточняется, что сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину 1988 года рождения по горячим следам. Подозреваемый уже раскаялся в содеянном. У него был изъят травматический пистолет, который зарегистрирован в установленном порядке, а также 40 патронов.

«По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе.