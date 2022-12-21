Вашингтон, 21 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Визит Владимира Зеленского в США стал шоком для многих американских чиновников и законодателей. Об этом 21 декабря пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Визит Зеленского в США стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей», — говорится в статье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские и украинские чиновники тайно готовили визит Зеленского в течение нескольких недель.

Напомним, 21 декабря Зеленский встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и выступит в Конгрессе.