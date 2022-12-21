Москва, 21 декабря, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Определять конкретные сроки спецоперации России по защите ДНР и ЛНР некорректно, поскольку изначально СВО не подгонялась под сроки. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе итоговой пресс-конференции заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Цели и задачи СВО определены, и закончится СВО тогда, когда эти цели будут достигнуты. Говорить о конкретных сроках некорректно, потому что изначально операция не подгонялась под сроки — она была единственно возможной мерой защиты нашей безопасности, и поэтому всё делается для того, чтобы цели были достигнуты, и они обязательно будут достигнуты. Важнее национальной безопасности и суверенитета для наших граждан нет», — сказала Матвиенко.

По её словам, «хвалёные западные ценности», которые пытаются всем навязать со стороны ряда западных стран, — «это всё на словах»: «На деле все телеканалы и источники информации вычищаются, зачищается поле. Разве это свобода слова? Житель европейского государства должен иметь выбор. Декларируются некие ценности, но на деле их никто не придерживается. Эти двойные стандарты и массированная русофобия — это противоречит любому международному праву и здравому смыслу».

Матвиенко обратила внимание на тот факт, как много людей включилось в гуманитарные проекты, начало посылать военным вещи, и бизнес также активно подключился к этой работе: «Мне кажется, понимание правоты нашего дела — очень важное условие для скорейшего завершения СВО и достижения целей, которые мы поставили, реализуя СВО».