Москва, 21 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о требованиях к перевозчикам такси, легковому такси и водителям, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. К законопроекту поступило 180 поправок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Устанавливается, что не будут допущены к управлению легковыми такси лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 Трудового кодекса РФ, и лица, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления.

Отметим, что к таким преступлениям относятся убийство, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям.

Иностранным юридическим и физическим лицам запрещается принимать участие в управлении агрегаторами легкового такси. Исключение составят государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ряд норм касается работы самозанятых в такси. Самозанятые водители смогут работать через службы заказа такси без образования юрлица или регистрации в качестве ИП. Однако от них потребуется дополнительная страховка.

В случае непредвиденных обстоятельств, например, ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.

Законопроект вводит три реестра такси: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Инициатива также обязывает службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов легкового такси.