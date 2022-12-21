Москва, 21 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В России не планируется проводить какую-либо новую волну мобилизации. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе итоговой пресс-конференции заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

«Эта тема ни разу не поднималась. Её нет в повестке. Но вы отметили, что «ходят слухи». Эти слухи и фейки — это инструмент войны против России, попытки раскачать Россию изнутри», — сказала Матвиенко.

По её словам, ещё одна задача таких фейков — «прикрыть и объяснить готовящуюся новую волну мобилизации на Украине»: «Она уже анонсирована. Верить слухам не надо — надо пользоваться проверенной информацией».