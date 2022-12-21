Китай призвал США прекратить использовать НАТО для сохранения гегемонии
Пекин, 21 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов должны прекратить использовать Североатлантический альянс в качестве инструмента для сохранения гегемонии, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По ее словам, Пекин всегда был привержен делу «поддержания мира, стабильности и процветания во всем мире».
В свою очередь Вашингтон должен прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая и проповедовать конфронтацию, создавать мнимых врагов
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конкуренция с Китаем вылилась в конфликт.
В Белом доме заявили, что сотрудничество с Пекином по ряду вопросов остается в интересах Вашингтона.
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