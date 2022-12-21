Пекин, 21 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов должны прекратить использовать Североатлантический альянс в качестве инструмента для сохранения гегемонии, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

fmprc.gov.cn Представитель МИД КНР Мао Нин

По ее словам, Пекин всегда был привержен делу «поддержания мира, стабильности и процветания во всем мире».

В свою очередь Вашингтон должен прекратить беспочвенные обвинения и клевету в адрес Китая и проповедовать конфронтацию, создавать мнимых врагов

«(США должны) прекратить использовать НАТО в качестве инструмента для сохранения гегемонии и подрыва мира, а также отказаться от менталитета холодной войны», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конкуренция с Китаем вылилась в конфликт.

В Белом доме заявили, что сотрудничество с Пекином по ряду вопросов остается в интересах Вашингтона.

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