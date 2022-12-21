Москва, 21 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В рамках обсуждения закона о запрете на работу на российские компании сотрудников за рубежом речи о дискриминации не идёт. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе итоговой пресс-конференции заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на выборах в Петербурге

«Я внимательно слежу за дискуссией. Конечно, избыток информации о том, что якобы власть хочет наказать тех, кто уехал, — идея такого закона не про это. Речь не идёт о дискриминации, она идёт о том, что правительство должно иметь право определить перечень профессий, которым не будет позволено заключать трудовые договора по «удалёнке» с проживающим за границей более шести месяцев», — сказала Матвиенко.

Она заявила о поддержке инициативы, однако подчеркнула, что к самой реализации надо подходить аккуратно: «Не нужно делать список профессий, по которым налоговые нерезиденты не смогут работать на «удалёнке». Правильно сделать реестр организаций и должностей, имеющих доступ к данным, имеющим влияние на безопасность в стране».

Матвиенко также напомнила, что на Западе «сейчас многие компании запрещают работать на «удалёнке» и обязывают сотрудников работать в офисе в защищённых условиях».