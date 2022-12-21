Москва, 21 декабря, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Сегодня отсутствуют предпосылки для переговоров с Украиной. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе итоговой пресс-конференции заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко в Петербурге

«Я не вижу предпосылок, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры [России с Украиной]. Не о чем и не с кем. Я имею в виду постоянные высказывания украинского руководства. Не о чем с этим руководством говорить. А не с кем — самостоятельных политиков там нет, всю повестку формирует вашингтонский обком. Я уверена, что никаких предпосылок для понуждения Украины к миру и переговорам [в США в ходе визита Владимира Зеленского] не будет. <…> Думаю, что устроят шоу с выступлением, похлопают по плечу, дадут рюкзак и отправят на войну», — сказала Матвиенко.

По её словам, цели коллективного Запада — «ослабить развитие России, нашу военную мощь и попытаться добиться некой победы над Россией, что в принципе невозможно».