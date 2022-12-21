Москва, 21 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso закроет фирменные магазины на территории России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов монобрендовых бутиков.

josealbafotos Кофе

Согласно опубликованным данным, в настоящее время представители компании ведут переговоры с собственниками помещений об условиях выхода из договора аренды, а двухэтажный магазин на Большой Дмитровке уже закрыл свои двери.

Предполагается, что производитель не собирается полностью покидать российский рынок. Ожидается, что он просто переключится на взаимодействие с ритейлерами.

Напомним, что в марте текущего года корпорация Nestle, которой принадлежит Nespresso, сообщила о прекращении инвестиций в российский рынок, а затем — о прекращении поставок продукции, за исключением товаров первой необходимости.