Вашингтон, 21 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В ходе визита в США Владимир Зеленский попросит тактические баллистические ракеты ATACMS и беспилотники Reaper и Grey Eagle. Об этом 21 декабря пишет газета Politico со ссылкой на источник.

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Ожидается, что Зеленский выступит с ещё одним «раундом» просьб, а именно попросит поставить киевскому режиму ракеты ATACMS класса «земля-земля» с дальностью применения около 300 км, а также разведывательно-ударные беспилотники Reaper и Grey Eagle.

Как отмечает издание, официальные лица США «не готовы сдвинуться с места» в этом вопросе.

Ранее Белый дом наотрез отказался отправлять Киеву ATACMS, опасаясь, что Россия в ответ может использовать «ещё более смертоносное оружие».

По данным Politico, нерешительность Вашингтона обеспокоила киевских чиновников и вынудила их искать помощи у других стран. Теперь они опасаются, что не смогут зимой продвинуться на поле боевых действий.

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