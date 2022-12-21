Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил обвинительный приговор в отношении коллекционера оружия и профессионального фехтовальщика Дмитрия Круглова. Мужчина, признан виновным в разбойном нападении на двоих человек и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранения мужчины, 1976 и 1968 года рождения, получили ночью 15 ноября 2020 года у дома 33 по проспекту Ударников. Во время внезапно возникшей ссоры их ударил ножом неизвестный светловолосый мужчина. Оба были госпитализированы с проникающим колото-резанным ранениями, злоумышленник похитил у них мобильные телефоны. Задержать злоумышленника удалось 17 ноября неподалеку от места преступления. Им оказался 42-летний местный житель, увлекающийся холодным оружием. Во время обыска в квартире полицейские изъяли 192 единицы, внешне схожие с клинковым холодным оружием, предмет похожий на пистолет, колодку и два замка ударно спускового механизма, два исторических мушкета, ствол от карабина без затвора, шесть банок пороха и мобильный телефон.

Как рассказали 21 декабря в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, в ходе нападения Круглов с помощью ножа причинил одному потерпевшему тяжкий вред здоровью, а другому — вред здоровью средней тяжести, а также открыто похитил имущество на общую сумму более 43 тыс. рублей. Из предметов, изъятых у фигурантов уголовного дела, противозаконным был признан только дымный порох, на хранение которого у него не было необходимого разрешения.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии строгого режима. Круглов взят под стражу в зале суда немедленно», — сообщили в ОПС.

Как отмечает телеканал «78», Круглов долгое время преподавал в Санкт-Петербургском фехтовальном клубе, в свободное время снимался в кино.