Москва, 21 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налог

Договор разработан для реализации союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства стран. Его основными целями являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле и иных формах экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов сторон в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле.

Документ предусматривает приведение законодательства сторон договора по косвенным налогам, таким как налогу на добавленную стоимость и акцизам, в соответствие с положениями договора. В частности, закрепляются размер минимальных налоговых ставок, перечень освобождений и льгот по косвенным налогам. Также предусматривается создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов для передачи информации для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость.

Ратификацией договора устанавливается предоставление Россией Белоруссии ежемесячных бюджетных трансфертов, сумма которых оценивается в размере порядка 610 млн долларов США ежегодно, и осуществление налогового администрирования посредством интегрированной системы администрирования косвенных налогов России и Белоруссии, расходы на создание, внедрение и сопровождение которой, включая создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, составляют до 4,028 млрд рублей, в том числе в 2022 году — до 2,921 млрд рублей, в 2023–2025 годах до 369 млрд рублей ежегодно.