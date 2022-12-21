Москва, 21 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий вопросы развития искусственного интеллекта посредством заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном (ГЧП), передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Цитата из к/ф «Космическая Одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания Искусственный интеллект

Документом вносятся изменения в порядок заключения соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений в отношении IT-объектов на муниципальном уровне и устраняются законодательные барьеры при реализации проектов ГЧП.

В частности, он предусматривает возможность использования существующих результатов интеллектуальной деятельности при разработке новых объектов информационных технологий. Сейчас концессионеру разрешено использовать такие результаты только при переработке или модификации объекта информационных технологий.

Кроме того, предусмотрено право концессионера применять любой объект информационных технологий и технические средства, обеспечивающие его функционирование.