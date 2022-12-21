Херсон, 21 декабря, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают обстреливать город Новая Каховка Херсонской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Разрушенные квартиры

По информации пресс-службы, на 11:10 зафиксировано попадание в первый подъезд дома по ул. Карла, Маркса, 68. По словам жителей, снаряд попал в кухню квартиры на первом этаже. По предварительным данным, пострадавших нет.

Уточняется, что второй подъезд дома остался цел. Сейчас специалисты устанавливают информацию о разрушениях.

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