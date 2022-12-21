Москва, 21 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о регулировании работы онлайн-сервисов по размещению объявлений, так называемых классифайдов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Устанавливаются обязанности владельца сервиса размещения объявлений. Так, к владельцам сервисов с аудиторией свыше 100 тыс. человек в сутки, причем речь идет исключительно о гражданах РФ, предъявляется требование о запрете использования площадки для использования ее в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость, и материалов, содержащих нецензурную брань.

Также владельцы сервиса обязаны обеспечить интеграцию и взаимодействие сервиса с порталом «Госуслуги» в случаях и порядке, которые устанавливаются правительством России.

Реестр сервисов онлайн-объявлений ведет Роскомнадзор.

Схожие требования действуют в отношении поисковиков, социальных сетей, аудио-визуальных сервисов и так далее, отметили в Госдуме.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.