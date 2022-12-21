Москва, 21 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Правительство России установило квоты на вывоз удобрение в первой половине 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

(сс) Hans Удобрение

«Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, с января по май следующего года из России можно будет вывезти чуть более 11,8 млн тонн минеральных удобрений. Распределением объёмов между экспортерами будет заниматься Министерство промышленности и торговли.

Напомним, что Россия ввела квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений за пределы ЕАЭС с 1 декабря 2021 года.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш сообщил, что российское удобрение, застрявшее в портах Нидерландов, Бельгии и Эстонии, будет вывезено.

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