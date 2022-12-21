Пекин, 21 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Пекин готов к сближению и тесному сотрудничеству с Москвой ради более справедливого глобального управления. Об этом 21 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Китайская сторона готова идти на сближение с Россией, постоянно продвигать наши двусторонние отношения в новую эру», — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что Пекин намерен вместе с Москвой содействовать более справедливому и рациональному глобальному управлению.

По словам китайского лидера, отношения России и КНР за последние 10 лет выдержали многочисленные испытания, связанные с изменением международной конъюнктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Медведев прилетел с визитом в Пекин и встретился с Си Цзиньпином.