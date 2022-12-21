Москва, 21 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий перечень оснований, позволяющих правительству России использовать специальное право на участие в управлении акционерным обществом, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

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Сейчас решение об использовании «золотой акции» может быть принято российским правительством только в следующих двух случаях: непосредственно при приватизации его имущественного комплекса или при принятии решения об исключении действующего акционерного общества из перечня стратегических независимо от количества акций, находящихся в государственной собственности. Использование специального права позволяет правительству РФ назначить представителя в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества. При этом представителям государства предоставляется право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, требовать созыва внеочередного общего собрания и знакомиться со всеми документами акционерного общества.

Согласно принятому закону, указанное право можно будет использовать при принятии решения правительством РФ об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в которых доля обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации, составляет не менее 25% плюс одна акция от общего количества обыкновенных акций акционерного общества, если в результате такого отчуждения доля обыкновенных акций, находящихся в собственности Российской Федерации, снизится в общем количестве обыкновенных акций акционерного общества до 25% и ниже.

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