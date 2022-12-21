Москва, 21 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. На официальном сайте Росгвардии в разделе «Специальная военная операция» появилась новая рубрика под названием «Полевая почта», предусматривающая публикацию видеообращений военных и росгвардейцев из зоны проведения СВО. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росгвардии.

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«В «Полевой почте» войск национальной гвардии уже опубликовано несколько видеороликов, на кадрах которых росгвардейцы передают приветы своим родным и близким. Спецназовцы, кинологи, саперы, авиаторы и другие специалисты ведомства также выражают благодарность школьникам, воспитанникам кадетских ведомственных училищ и членам различных молодежных патриотических клубов за письма поддержки и внимания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данный раздел планируется регулярно обновлять, и в этой связи у родных и близких участников СВО имеется ещё одна возможность увидеть своего родственника, который находится в зоне проведения спецоперации.