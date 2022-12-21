Москва, 21 декабря, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации по каждому заемщику рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

Нормы закона распространяются на случаи принятия решения о предоставлении потребительского кредита, об увеличении размера среднемесячного платежа по потребкредиту, за исключением потребительского кредита с лимитом кредитования. Также расчет показателя необходим при принятии решений об увеличении лимита кредитования по потребкредиту с лимитом кредитования и о продлении срока действия договора потребительского кредита с лимитом кредитования.

Кроме того, банк или микрофинансовая организация обязаны определить во внутреннем документе порядок расчета суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе перечень данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика.

В случае если значение рассчитанного показателя долговой нагрузки превышает 50%, кредитная организация или микрофинансовая организация обязана уведомить заемщика в письменной форме о существующем риске неисполнения заемщиком обязательств по кредиту.

ФЗ вступает в силу с 1 января 2024 года.

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