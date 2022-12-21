Москва, 21 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий максимальный размер ежедневной процентной ставки по микрозаймам, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Микрозайм

Как ранее пояснили в комитете Госдумы по финрынку, ограничения будут распространяться на потребительские кредиты, выдаваемые кредитными организациями, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами.

Согласно принятому закону, максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребкредитам составит 0,8% в день, максимальное значение полной стоимости потребительского кредита устанавливается в размере 292% годовых и максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита сроком до одного года до 130% от суммы предоставленного кредита.

Также устанавливается, что кредитор не начисляет проценты, меры ответственности по договору потребкредита, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по кредитному договору, за исключением неустойки в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 15%.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2023 года.