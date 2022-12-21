Матвиенко назвала Россию социальным государством
Матвиенко: социальный вектор России в 2023 году будет усиливаться
Москва, 21 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Россия есть и будет социальным государством, и власти приняли ряд дополнительных мер по социальной защищённости населения. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе итоговой пресс-конференции заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Исходя из происходящих событий, усилия были направлены на обеспечение национальной безопасности, на обеспечение государственной экономики, финансовой сферы. Наряду с этим, несмотря на мощнейшее давление извне и вызовы с угрозами, год подтвердил, что Россия есть и будет социальным государством. Мы приняли для этого ряд законов, и мы не только сохранили социальные обязательства, но и приняли дополнительные меры по социальной защищённости граждан», — сказала Матвиенко.
Исходя из выступления Владимира Путина на Совете по стратегическому планированию, Матвиенко выразила уверенность, что «и в 2023 году социальный вектор будет только усиливаться».