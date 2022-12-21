Москва, 21 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Россия есть и будет социальным государством, и власти приняли ряд дополнительных мер по социальной защищённости населения. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе итоговой пресс-конференции заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Исходя из происходящих событий, усилия были направлены на обеспечение национальной безопасности, на обеспечение государственной экономики, финансовой сферы. Наряду с этим, несмотря на мощнейшее давление извне и вызовы с угрозами, год подтвердил, что Россия есть и будет социальным государством. Мы приняли для этого ряд законов, и мы не только сохранили социальные обязательства, но и приняли дополнительные меры по социальной защищённости граждан», — сказала Матвиенко.

Исходя из выступления Владимира Путина на Совете по стратегическому планированию, Матвиенко выразила уверенность, что «и в 2023 году социальный вектор будет только усиливаться».