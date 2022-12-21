Минск, 21 декабря, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Белоруссия увеличила экспорт продовольственных товаров за десять месяцев 2022 года. Об этом 21 декабря заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц на совместном заседании палат белорусского парламента, сообщает агентство БелТА.

(сс) sbj04769 Картофель

По его словам, с января по октябрь 2022 года объем экспорта составил $6,8 млрд — 126% к уровню аналогичного периода 2021 года.

«По итогам 2022 года ожидаем экспортной выручки более $8 млрд в эквиваленте», — приводит агентство слова Заяца.

Заместитель премьер-министра Белоруссии добавил, что росту экспорта способствовала благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках по большинству товарных позиций, а также рост натуральных показателей экспорта.

По его словам, доля экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в совокупном экспорте Белоруссии составляет около 20%.

Он уточнил, что в натуральном выражении экспорт мясопродуктов и мяса увеличился на 5,3%, фиксируется прирост поставок рапсового масла на 20%, творога, сыров, животного масла — более чем на три процента, картофеля — на семь процентов.

«Благоприятная конъюнктура внешнего рынка обусловила эффективность финансовой деятельности организаций, осуществляющих производство продуктов питания», — пояснил Заяц, добавив, что это позволит в 2023 году сдерживать рост цен на продовольственные товары на внутреннем рынке.