Вашингтон, 21 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Тайная подготовка визита Владимира Зеленского в США началась несколько недель назад. Об этом 21 декабря пишет Politico.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Визит Зеленского в США стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей», — пишет издание.

Отмечается, что американские и украинские чиновники в течение нескольких недель тайно готовили визит. В это время в Вашингтоне ходили слухи о «большом событии», но никто не знал точных деталей.

Ранее сообщалось, что 21 декабря Зеленский прилетит в Вашингтон, где выступит в Конгрессе США и встретится с президентом США Джо Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что намерение Зеленского выступить в Конгрессе США является абсурдом.