Москва, 21 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Уходящий 2022 год стал определяющим в России. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе итоговой пресс-конференции заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Если говорить о смысловом значении, то он был особенным годом, определяющим. Главное, что можно сказать: уходящий год стал годом консолидации», — сказала Матвиенко.

По её словам, граждане страны «понимают, что мы бьёмся за правое дело, за обеспечение национальной безопасности, суверенитета, и выступаем за справедливое мироустройство».