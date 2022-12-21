Москва, 21 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Роскосмос подал заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года, заявил 21 декабря глава госкорпорации Юрий Борисов.

NASA МКС

Он напомнил, что Роскосмос имеет официальное разрешение работы на МКС до 2024 года включительно.

«И мы уже подали заявку о продолжении до 2028 года», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Борисов заявил, что в России планируется построить два новых спутниковых завода для серийного выпуска космических аппаратов.

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