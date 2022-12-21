Москва, 21 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о приостановке судопроизводства и исполнительного производства в отношении мобилизованных и индивидуальных предпринимателей, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Закон в целом обеспечивает единый подход к процессуальным правам не только сотрудников Минобороны, но и сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета РФ, иных уполномоченных федеральных государственных органов, а также мобилизованных и добровольцев.

Вводится единый перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства, включаются в их число случаи: участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ; участия в проведении контртеррористической операции; выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта; призыва на военную службу по мобилизации; заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Банк должен будет приостановить исполнение требований о взыскании денежных средств, содержащихся в поступивших или поступающих непосредственно от взыскателя исполнительных документах в отношении такого должника.

Закон не распространяется на алиментные обязательства и на обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Вводится заперт такой административной меры, как арест счетов участников специальной военной операции, мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Меры поддержки распространяются также на индивидуальных предпринимателей (ИП), а также действуют в отношении юрлиц в случае, если гражданин, призванный на военную службу по мобилизации, является учредителем организации, а также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации, отметил автор поправок член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).

В Госдуме обратили внимание на то, что действующее нормы не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например, во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания.