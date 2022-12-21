Москва, 21 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении страховых выплат за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Документ направлен на повышение уровня социальной защиты работников опасных объектов и членов их семей.

Согласно закону, для шахт угольной промышленности, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на такой шахте, составляет более 50 человек сумма страхования увеличивается до 250 млн рублей. Сейчас она установлена в размере 100 млн рублей.

Для опасных производственных объектов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и спецхимии, и для шахт угольной промышленности, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на такой шахте, не превышает 50 человек, сумма страхования увеличивается до 75 млн рублей с действующей суммы в 50 млн рублей.

Также предусмотрено увеличение страховых сумм по договору обязательного страхования для опасных объектов, в отношении которых законодательством предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения. В случае, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, превышает 3 тысячи человек, сумма увеличивается с 6,5 млрд рублей до 9,75 млрд рублей. До 1,5 млрд рублей увеличивается сумма в случае, если максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте, составляет более 1,5 тысячи, но не превышает 3 тысячи человек.