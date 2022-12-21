Новосибирск, 21 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Двое детей сгорели при пожаре в квартире в Первомайском районе Новосибирска. Об этом 21 декабря сообщает «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Трагедия произошла днём 20 декабря. Мать двухлетнего мальчика и годовалой девочки ушла на работу и попросила подругу, которую она хорошо знала, присмотреть за детьми. Вместо этого та оставила детей и ушла в салон красоты.

Прибывшие на место пожарные нашли детей без сознания и стали откачивать их, а потом врачи пытались их реанимировать, но усилия оказались безрезультатны.

Теперь следователям будут выяснять, по какой причине начался пожар и как дети остались одни в квартире. Возбуждено уголовное дело.