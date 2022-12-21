Москва, 21 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Систему охлаждения корабля «Союз МС-22» мог повредить космический мусор или микрометеорит. Об этом 21 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, ссылаясь на предварительное заключение комиссии.

nasa.gov Союз МС-22

По его словам, был поврежден внешний контур радиатора.

«По всей видимости — либо микрометеорит, либо космический мусор, но пока это предварительное заключение нашей комиссии, могло повредить радиатор, что и привело к утечке охлаждающей жидкости», — заявил Борисов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что место повреждения на корабле «Союз МС-22» было локализовано в ходе изучения фото- и видеоматериалов, которые были присланы экипажем МКС.

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