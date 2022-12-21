Москва, 21 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности проверить высказывания депутата от КПРФ Михаила Матвеева, парламентарий может лишиться мандата, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

duma.gov.ru Михаил Матвеев

«Давайте заканчивать языком чесать. Думать надо головой о чем говорим. Если нет ответственности, наверное, тогда надо заняться чем-нибудь другим. Осознайте, что происходит в мире, страна с какими вызовами столкнулась. И понимая это надо всегда дальше думать, кто что говорит», — заявил Володин.

Он дал поручение главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискарёву («Единая Россия») проработать вопрос о последствиях заявления парламентария в ходе заседания.

«Просьба, Василий Иванович Пискарёв, прорабатывайте вопрос, если есть состав — передавайте материал. Надо думать головой», — заявил Володин.

Он допустил, что прозвучавшее выступление — последнее выступление депутата Матвеева в стенах Госдумы.

В своем выступлении Матвеев призвал остановить транзит энергоресурсов через Украину, так как таким образом Россия якобы спонсирует терроризм.

Накануне депутат Госдумы Матвеев заявил о том, что якобы в Госдуме висит карта страны, на которой отсутствует Крым в составе России.

Предполагается, что комитет Госдумы по безопасности даст оценку высказываниям Матвеева, материалы будут переданы в комиссию по вопросам депутатской этики. Парламентарий может поплатиться мандатом.