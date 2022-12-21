Кабул, 21 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Взрыв бензовоза на перевале Саланг в афганской провинции Парван, унёсший жизни около 100 человек, произошёл в результате теракта, пишет 21 декабря газета Hasht e Subh.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Источники издания ссылаются на отчёт МВД временного правительства Афганистана, состоящего из членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они утверждают, что радикалы скрыли от общественности причину пожара.

Ссылаясь на информацию из разных источников, газета оценивает число погибших примерно в 100 человек. Большинство тел сильно обожжены, опознать их невозможно.

«Ещё по меньшей мере 120 человек пострадали», — отмечает издание.

Пожар в тоннеле на перевале Саланг произошёл после срабатывания взрывных устройств, одно из которых находилось в бензовозе. По сведениям одного из источников, 18 декабря в тоннеле произошло два взрыва. Другой собеседник утверждает, что ещё два взрыва произошли 19 декабря.

Перевал Саланг находится в горах Гиндукуш, через него проходит единственная дорога из Кабула к северным провинциям Афганистана. Одноименный тоннель проходит на высоте более 3200 м.

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