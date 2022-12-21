Москва, 21 декабря, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который усовершенствует механизм предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

ИА REGNUM Государственная дума РФ

Документ был внесен в нижнюю палату парламента вместе с инициативой о пожизненном заключении за диверсионную деятельность.

Законом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов, а также организаторов и других лиц, содействующих диверсионной деятельности.

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