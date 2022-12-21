Москва, 21 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев передал китайскому лидеру Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина. Об этом 21 декабря сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Медведев передал главе китайского государства послание президента Российской Федерации В. В. Путина», — говорится в сообщении.

В послании отмечается беспрецедентный уровень политического диалога и практической кооперации России и Китая. Также выражается уверенность в поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Медведев прилетел с визитом в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.