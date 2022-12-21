Москва, 21 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В 2023 году в России будут снижаться реальные доходы населения, что неизбежно в условиях роста инфляции и перестройки экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал данные HeadHunter, согласно которым в 2022 году зарплата выросла у 15% жителей России, в то время как 22% пожаловались на снижение доходов.

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«Происходит очень сложная перестройка экономики — приспособление к новым условиям, которые уже надолго. В первую очередь это касается разрыва экономических связей с западными партнерами. Частично его уже восполняют с помощью переориентации на поставщиков из других стран, таких как Китай, или за счет параллельного импорта и даже контрабандного ввоза товаров. Это все происходит. Поэтому у нас не будет мощного обрушения рынка потребительских благ. Но эту перестройку сопровождают два обстоятельства. Первое — это снижение качества продукции при повышении цены. Это, естественно, подрывает реальные доходы населения. Второе — это снижение экономической активности и уровня жизни. Это неизбежно в течение нескольких предстоящих лет. Такова плата за приспособление к новым экономическим условиям», — сказал Дзарасов.

По его словам, снижение экономической активности и доходов будет происходить также в связи с истощением производственных ресурсов.

«Например, в связи с растущим износом оборудования, которое будет заменяться на оборудование более плохого качества и по более дорогой цене. Это будет наиболее долгосрочным фактором, который будет влиять на экономическую активность. Он будет вести к тому, что по мере исчерпания имеющихся сейчас резервов будут складываться более жесткие условия нашего экономического развития. И они будут проявляться все сильнее. Иными словами, в 2023 году все негативные экономические процессы покажут себя сильнее, чем в 2022 году, — полагает Дзарасов. — Сильнее всего будут падать доходы в обрабатывающей промышленности, так как она в наибольшей степени будет затронута технологической деградацией. А счастливчиками по-прежнему будут те, кто занят в добывающей промышленности, в энергетическом секторе. Хотя бы потому, что цены на энергоносители растут. И потребность в них остается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, у кого в 2023 году доходы могут снизиться сильнее всего.