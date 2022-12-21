Казань, 21 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Несовершеннолетняя девушка погибла от отека мозга в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает портал «Новости Татарстана-24».

Epp.genproc.gov.ru Суррогат

По информации журналистов, в Казани участились случаи отравления молодых людей суррогатными спиртными напитками. Так, по информации портала, 16-летняя девушка скончалась от отека мозга в результате отравления суррогатом.

«Самое страшное, что большинство тех, кто отравился суррогатным алкоголем, школьники», — сообщают корреспонденты.