Вашингтон, 21 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Намерение «теневого президента» Владимира Зеленского выступить в Конгрессе США является абсурдом. Об этом 21 декабря заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter.

President.gov.ua Зеленский

«Теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины. Это абсурд», — написала Грин.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря Зеленский прилетит в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом и выступит в Конгрессе США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти должны остановить требования Зеленского, поскольку он пытается втянуть США в третью мировую войну.