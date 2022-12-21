Москва, 21 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла пакет законов о наказании за диверсионную деятельность и содействие такой деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Необходимо обеспечить недопущение совершения преступления. Мероприятия направлены на то, чтобы сделать максимально возможным вовлечение в диверсионную деятельность», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Уголовный кодекс РФ дополнен новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Организация и пособничество диверсии будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы.

Кроме того, уголовно наказуемым деянием становится обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.

Наказываться будет и пропаганда диверсий. При этом под пропагандой диверсии следует понимать «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности».

Санкции вводятся и за финансирование диверсий. При этом под финансированием диверсии понимается «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения» диверсии.

Еще один принятый закон предусматривает возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности по аналогии с уже установленной блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов.

Кроме того, Госдума приняла в третьем чтении закон, которым предлагается отнести к запрещенной информацию, содержащую инструкции по самодельному изготовлению боеприпасов. Исключение предусматривается для сведений, содержащих инструкции по самостоятельному снаряжению патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию. В частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих такую информацию.