Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Петербурге стало известно о первом в этом зимнем сезоне случае падения льда на человека, повлекшем серьезные последствия. По факту травмирования женщины на севере города возбуждено уголовное дело.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки в Петербурге

Как сообщили 21 декабря в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, от падения наледи с козырька крыши дома 68 корпус 1 по проспекту Просвещения 19 декабря телесные повреждения получила женщина 1958 года рождения. Возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Там также напомнили, что продолжается расследование уголовного дела по факту получения пожилым мужчиной, 1934 года рождения, повреждений в результате падения на обледенелом пешеходном переходе у дома 15 по Чкаловскому проспекту днем 14 декабря. Переход не был обработан антигололедными средствами, мужчина получил переломы, травмы и был госпитализирован.

«Организациям жилищно-коммунальной сферы и органам власти необходимо своевременно организовывать чистку крыш зданий и сооружений от сосулек, снега и наледи, обеспечивать ограничение прохода граждан в опасных зонах, а также контроль за качеством уборки и содержания зданий и территорий. Необеспечение указанных мер в случае наступления последствий для граждан влечет уголовную ответственность», — предупредили в СКР.