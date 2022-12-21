Москва, 21 декабря, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Пекине международные вопросы, включая конфликт на Украине, сообщили 21 декабря в секретариате замглавы Совбеза.

Телеграм-канала Дмитрия Медведева Встреча Дмитрия Медведева с Си Цзиньпином

Отмечается, что стороны констатировали широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам.

Кроме того, Медведев передал китайскому лидеру послание президента РФ Владимира Путина, где говорится о беспрецедентном уровне диалога Москвы и Пекина.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев встретился 21 декабря с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в государственной резиденции китайского лидера в Пекине.

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