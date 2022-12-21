Москва, 21 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении о праве правительства РФ регламентировать осуществление госзакупок в новых российских регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

Согласно документу, кабмин наделяется полномочиями по установлению особенностей планирования и осуществления в 2023–2025 годах закупок для обеспечения государственных нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории этих регионов.

Особенности коснутся, в частности, планирования и осуществления закупок, в том числе для осуществления организационной подготовки, включающей формирование контрактных служб заказчиков, обучение их работников, получение участниками контрактной системы в сфере закупок квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей, прохождение регистрации в единой информационной системе в сфере закупок.

Закон был подготовлен для урегулирования вопросов перехода новых регионов России к применению положений закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».