Новосибирск, 21 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Начальник Центра по организации дорожного движения (ЦОДД) Новосибирска Вячеслав Трещев задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн руб. Об этом сообщает Ngs.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По версии следствия, деньги он получил от представителей двух фирм за содействие в заключении госконтракта на установку систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В прошлом задержанный занимал должность главы управления ГИБДД Новосибирской и Томской областей. Пост руководителя ЦОДД он занял в 2021 году.

Ранее сообщало, что неофициальный супруг вице-спикера Европарламента Евы Кайли признался в получении взяток.

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