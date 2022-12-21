Астана, 21 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Жителя Астаны осудили к длительному тюремному сроку за подготовку теракта в Казахстане. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

По информации пресс-службы, Сарыаркинский районный суд города Астаны признал обвиняемого виновным в подготовке теракта, подготовке людей для организации террористического акта, а также пропаганде терроризма, пропаганде захвата и удержании власти, насильственном изменении конституционного строя Казахстана.

Уточняется, что подсудимому было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Данный приговор был оставлен без изменений апелляционной коллегией по уголовным делам города Астаны.

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